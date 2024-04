David Milan: accordo tra giocatore e Napoli, cosa manca per chiudere e la posizione dei rossoneri

Jonathan David e un futuro tutto da scrivere. L’attaccante canadese del Lille piace al Milan, ma ha un accordo con il Napoli. Cosa manca

Jonathan David, attaccante del Lille, sta suscitando sempre più interesse, tra Serie A e Premier League, in virtù di un’altra stagione decisamente importante. Come riportato da Calciomercato.com la squadra che si è mossa con più anticipo su David è sicuramente il Napoli. Tra l’attaccante classe 2000 e il club azzurro esiste già un principio di accordo per un contratto quadriennale a 3 milioni di euro a stagione.

Tra le interessate c’è sicuramente il calciomercato Milan anche se non si registrano, nonostante i rumors, contatti diretti nelle ultime settimane.