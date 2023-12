David Milan, pronto l’assalto. E a gennaio arriveranno fondi extra utili a finanziare il grande colpo in attacco

Il Milan ha sciolto le riserve: è Jonathan David il primissimo obiettivo per l’attacco, con i rossoneri che sono sempre più determinati a provarci già a gennaio per sbaragliare la folta concorrenza.

Ad aiutare la dirigenza a mettere a segno il colpo potrebbe essere… il Fenerbahce! Sì, perché i turchi sono pronti a tornare alla carica per Krunic, dalla cui cessione il Diavolo ricaverebbe fondi importanti per finanziare il grande colpo in entrata. Lo riporta la Gazzetta.