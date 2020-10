Date e orari Milan: ecco gli anticipi e posticipi dei rossoneri in Serie A

Date e orari Milan in Serie A: ecco anticipi e posticipi dei rossoneri in campionato quest’anno

Date e orari Milan in Serie A dalla quinta giornata in programma lunedì 26 ottobre (Milan-Roma) alla sedicesima di campionato che sarà Milan-Juve di domenica 6 gennaio. Ecco i giorni e gli orari che vedranno i rossoneri impegnati in campionato quest’anno. Stranamente rispetto al passato nessun anticipo del sabato per il Diavolo che invece giocherà in diverse occasioni il posticipo delle 20:45.

Date e orari del Milan: anticipi e posticipi in Serie A

Milan-Roma, lunedì 26 ottobre 20.45

Udinese-Milan, domenica 1 novembre 12.30

Milan-Hellas, domenica 8 novembre 20.45

Napoli-Milan, domenica 22 novembre 20.45

Milan-Fiorentina, domenica 29 novembre ore 15.00

Sampdoria-Milan, domenica 6 dicembre 20.45

Milan-Parma, domenica 13 dicembre 20.45

Genoa-Milan, mercoledì 16 dicembre 20.45

Sassuolo-Milan, domenica 22 dicembre 15.00

Milan-Lazio, mercoledì 23 dicembre 20.45

Benevento-Milan, domenica 3 gennaio 18.00

Milan-Juve, domenica 6 gennaio 20.45

Big match Milan dalla quinta alla sedicesima di Serie A

Big match Milan: ecco le sfide di cartello che vedranno i rossoneri impegnati dalla quinta alla sedicesima giornata di campionato. Si parte con Milan-Roma di lunedì 26 ottobre, meno di un mese dopo (domenica 22 novembre) toccherà giocare al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Il 23 dicembre a San Siro c’è la Lazio mentre alla sedicesima giornata (6 gennaio) tocca alla Juventus affrontare il Milan al Meazza.

Milan-Roma, lunedì 26 ottobre 20.45

Napoli-Milan, domenica 22 novembre 20.45

Milan-Lazio, mercoledì 23 dicembre 20.45

Milan-Juve, domenica 6 gennaio 20.45

Milan in TV: ecco chi trasmetterà le gare dei rossoneri

La Serie A ha reso noto il calendario del Milan dalla quinta alla sedicesima giornata: ecco quali televisioni tra Sky e DAZN trasmetteranno le gare dei rossoneri. Milan-Roma (lunedì 26 ottobre) sarà trasmessa da Sky, così come Napoli-Milan e Milan-Juventus alla sedicesima. Milan-Fiorentina e Milan-Lazio saranno invece trasmesse da DAZN.

Lunedì 26 ottobre 2020, Milan-Roma ore 20.45 (Sky)

Domenica 1 novembre 2020, Udinese-Milan ore 12.30 (DAZN)

Domenica 8 novembre 2020, Milan-Hellas Verona ore 20.45 (Sky)

Domenica 22 novembre 2020, Napoli-Milan ore 20.45 (Sky)

Domenica 29 novembre 2020, Milan-Fiorentina ore 15.00 (DAZN)

Domenica 6 dicembre 2020, Sampdoria-Milan ore 20.45 (Sky)

Domenica 13 dicembre 2020, Milan-Parma ore 20.45 (Sky)

Mercoledì 16 dicembre 2020, Genoa-Milan ore 20.45 (DAZN)

Domenica 20 dicembre 2020, Sassuolo-Milan ore 15.00 (Sky)

Mercoledì 23 dicembre 2020, Milan-Lazio ore 20.45 (DAZN)

Domenica 3 gennaio 2021, Benevento-Milan ore 18.00 (Sky)

Mercoledì 6 gennaio 2021, Milan-Juventus ore 20.45 (Sky)