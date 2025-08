Darwin Nunez Milan, sogno svanito! L’attaccante vola in Arabia: ecco le alternative. Segui le ultimissime di mercato sui rossoneri

Il sogno Darwin Nunez per il Milan è ufficialmente svanito. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate anche dalle principali fonti di calciomercato, l’Al Hilal e il Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante uruguaiano in Arabia Saudita. Il club arabo, allenato da Simone Inzaghi, verserà nelle casse dei Reds circa 65 milioni di euro, inclusi i bonus, per assicurarsi le prestazioni del centravanti. Le cifre fuori mercato per il calcio italiano hanno reso impossibile ogni tentativo di inserimento da parte del Milan, che pur era molto interessato al giocatore.

Con la pista Nunez definitivamente tramontata, il Milan si trova ora a dover accelerare per trovare un nuovo attaccante di livello. Sotto la supervisione di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, e in stretta collaborazione con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il club rossonero sta valutando diverse alternative per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Tra i nomi in cima alla lista c’è Rasmus Hojlund, l’ex attaccante dell’Atalanta ora al Manchester United. La dirigenza del Diavolo sta attendendo segnali positivi dai Red Devils riguardo alla possibilità di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Un’opzione che permetterebbe al Milan di inserire in rosa un giovane talento senza un esborso economico immediato eccessivo.

Restano sempre molto calde anche le piste che portano a Dusan Vlahovic, potente centravanti serbo della Juventus, e a Breel Embolo, fisico attaccante svizzero del Monaco. Per entrambi, il Milan sta lavorando per capire le condizioni economiche e la reale possibilità di avviare una trattativa.

Un’altra opzione monitorata è quella di Arnaud Kalimuendo, l’attaccante del Rennes. Tuttavia, il club francese non ha ancora aperto alle condizioni richieste dal Milan, rendendo la trattativa più complessa. Con il tempo che stringe, la dirigenza del Milan dovrà prendere decisioni rapide per consegnare ad Allegri il centravanti desiderato.