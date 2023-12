Daino sul Milan: «Mercato? No, deve ritrovarsi sotto questo aspetto»

Daniele Daino, ex difensore del Milan, ha commentato il momento del club rossonero: serve una svolta a livello psicologico

Ospite a Sportitalia, Daniele Daino ha dichiarato:

«Tutte hanno bisogno, anche l’Inter che sta facendo qualcosa di meraviglioso, avrebbe bisogno di un attaccante che possa far rifiatare Lautaro. Arnautovic non è di sicuro affidamento, qualcosina farei anche in ottica gestione delle forze tra campionato e Champions. Anche il Milan necessita di rinforzi. Diffido un po’ del mercato di gennaio. Perché c’è da trovare degli scontenti di qualità a prezzi accessibili. Milan e Napoli, troppi alti e bassi. Devono ritrovare l’equilibrio psicologico».