Dani Alves deride il Milan, ecco le parole del brasiliano

Dani Alves, ironizzando sull’età media dei giocatori rossoneri negli ultimi anni, ha commentato al programma spagnolo “Hoy No Se Sale”: «Io a 38 anni nel Milan di oggi sarei una promessa. L’età è solo un numero, ho ancora voglia di combattere giocando a calcio. Prima correvo 12 km a partita, ma la cosa intelligente è correrne 8 bene. Sono sicuro di una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò» ha dichiarato il terzino brasiliano ex Juventus.