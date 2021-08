Damsgaard: tre club sul giocatore della Sampdoria, il Milan osserva

Il Tottenham sfida l’Aston Villa per Damsgaard: può partire un’asta per il centrocampista danese, c’è pure il Leeds e il Milan…

Mikkel Damsgaard, al primo allenamento con il resto della Sampdoria, ha finalmente conosciuto Roberto D’Aversa. Il centrocampista danese è, senza dubbio, l’elemento più talentuoso della rosa blucerchiata e ha attirato su di sé l’interesse della Premier League.

Stando a quanto riporta La Repubblica il Tottenham sarebbe entrato in corsa, sfidando l’Aston Villa. Ci sarebbe anche il Leeds. Il Milan, a queste condizioni, non accetterà bagarre: in poche parole niente aste.