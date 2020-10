Dalot partito per Milano: oggi e domani le visite mediche con il Milan

Diogo Dalot è appena partito per la volta di Milano: il calciatore portoghese completerà le visite mediche a cavallo tra oggi e domani

Diogo Dalot è appena partito per la volta di Milano per cominciare la propria avventura in rossonero. Il terzino portoghese svolgerà a cavallo tra oggi e domani le visite mediche e, sempre tra 24 ore, apporrà la firma sul contratto a Casa Milan.

Diogo Dalot si trasferisce in rossonero con la formula del prestito secco. Un laterale difensivo in più per Stefano Pioli che potrà schierarlo sia a destra che a sinistra.