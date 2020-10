Gazzetta- Dalot, un terzino destro abile anche a sinistra: Pioli ringrazia

Gazzetta, Dalot, un terzino destro abile anche a sinistra e quindi potenziale sostituto di Theo Hernandez nel caso debba riposare

ABILE ANCHE A SINISTRA- Dalot arriverà in giornata dall’Inghilterra, precisamente da Manchester per effettuare le visite mediche con il Milan. Per lui prestito secco, giocherà come terzino destro ma all’occorrenza potrà fare anche il sinistro, in modo tale, come riporta la rosea da far rifiatare Theo Hernandez.