Gazzetta, il Milan prende anche Dalot del Manchester United, accordo raggiunto con il club inglese ed ora si attende l’arrivo.

ARRIVA IN PRESTITO- La rosea evidenzia in prima pagina l’affare tra il Milan e lo United, mentre ora si pensa a Kabak dello Shalke. secondo Gianluca Di Marzio, il giocatore arriverà in giornata per le visite, a fronte di un prestito secco.