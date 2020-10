Diogo Dalot in partenza per Milano: oggi prima parte di visite mediche

Diego Dalot in partenza per Milano: il terzino arriva in prestito secco dal Manchester United. La firma prevista nella giornata di domani

Diogo Dalot è in partenza per la volta di Milano, il giocatore arriverà in Italia nel primi pomeriggio dove verrà sottoposto a tampone e successivamente dovrebbe effettuare una prima parte di visite mediche.

Nella giornata di domani Diogo Dalot ultimerà i test medici, le idoneità e potrà firmare il contratto che lo legherà al Milan in prestito per il resto della stagione. Lunedì dovrebbe unirsi alla nazionale del Portogallo Under 21 per preparare la sfida contro la Norvegia di Hauge.