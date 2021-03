Dalot: «Gol importantissimo. Facendo così ci avviciniamo alla vittoria»

Ai microfoni di MilanTV, il terzino rossonero Diogo Dalot ha commentato il match tra Manchester United e Milan

Ecco le dichiarazioni di Diogo Dalot ai microfoni di MilanTV nel post partita di Manchester United-Milan: «Credo che il risultato sia giustissimo. Abbiamo fatto una grande partita e meritato il gol. Ritrovare il Manchester United per me è stato speciale, non posso mentire.»

«Ho vissuto grandi momenti qui, ma oggi pensavo solo al Milan. È importante aver fatto questo gol. Ritorno? Sappiamo che dobbiamo fare quello che abbiamo fatto oggi, anche di più. Facendo così possiamo avvicinarci alla vittoria.»