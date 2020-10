Dalot: «Giocare a sinistra è uguale per me, qui facile adattarsi»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Diogo Dalot ha così parlato del match in programma questa sera e che lo vedrà titolare nel ruolo di terzino sinistro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Diogo Dalot ha così parlato del match in programma questa sera e che lo vedrà titolare nel ruolo di terzino sinistro: «Quando giochi in Europa è sempre un orgoglio, poi farlo con un club come il Milan è un doppio piacere. E’ un piacere far parte di questo gruppo e giocare in Europa League».

TERZINO SINISTRO – «Giocare a sinistra o destra è uguale per me, gioco dove mi chiede l’allenatore».

AMBIENTAMENTO – «E’ tutto fantastico, i compagni mi hanno accolto benissimo, così è facile adattarsi».