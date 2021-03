Dalot: «É stato fantastico vedere la mia squadra del cuore battere la Juve»

Dalot, il terzino portoghese in forza al Milan ha parlato alla vigilia della gara con il Manchester United, facendo riferimento anche al Porto, sua squadra del cuore

Dalot, il terzino portoghese in forza al Milan ha parlato a theathletic.com alla vigilia della gara con il Manchester United, facendo riferimento anche al Porto, sua squadra del cuore.

IMPOSSIBILE DISCUTERE CON MIO PADRE- «Mio padre non ha permesso a nessuno di essere nient’altro che un tifoso del Porto, quindi sono un tifoso dell’FC Porto sin da bambino. Anche prima di giocare per loro, sono andato spesso a Dragão per guardare le partite. immaginate cosa significhi per un tifoso dell’FC Porto giocare per il proprio club».

QUALIFICAZIONE CONTRO LA JUVENTUS- «Era da tanto che non festeggiavo la vittoria dell’FC Porto. È stato fantastico. Ero qui, con la mia ragazza. Mia madre stava festeggiando. È stato fantastico come hanno vinto. Sono solo un po ‘triste per i tifosi, che non erano allo stadio».