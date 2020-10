Dalot a Milan TV: «L’assist per Leao? La trivela, l’alleno sin da piccolo»

Intervistato da Milan TV, Diogo Dalot ha parlato dell’assist meraviglioso in Trivela servito a Rafael Leao contro lo Sparta Praga

Intervistato da Milan TV, Diogo Dalot ha parlato dell’assist meraviglioso in Trivela servito a Rafael Leao contro lo Sparta Praga: «Il mio assist a Leao? Se vuoi un esempio di come faccio basta guardare Quaresma, è il re della trivela, il modo in cui faccio i cross. E’ una cosa che alleno sin da quando ero piccolo ma non sono bravo quanto lui a fare questo gesto tecnico ma ogni volta che gioco a sinistra cerco di farlo un paio di volte perché mi aiuta, dato che uso il mio piede preferito e riesco ad essere più preciso con il destro invece che con il sinistro, poi in quel momento il pallone era nella posizione giusta per essere colpito di destro. Ho avuto un paio di secondi per decidere e fortunatamente Leao era al posto giusto».

RAFAEL LEAO – «Con lui è facile perché ci capiamo facilmente. So che è un giocatore che vuole il pallone sulla corsa, ho sentito la sua voce e se guardate il replay non ho neanche guardato molto in area di rigore. Ho immaginato dove sarebbe stato e per fortuna era nel posto giusto per segnare».