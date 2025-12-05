 Dalmat pazzo di Rabiot: «Non mi sorprende»
Dalmat pazzo di Rabiot: «Non mi sorprende, sta diventando un pilastro anche del Milan grazie a...»

Dalmat pazzo di Rabiot: «Non mi sorprende, sta diventando un pilastro anche del Milan grazie a…»

22 minuti ago

Dalmat

Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, ha elogiato Adrien Rabiot: il francese è ormai un pilastro del Milan di Allegri

L’ex giocatore Stephane Dalmat, intervistato da TMW, ha commentato il rendimento di Adrien Rabiot, affermando che la sua performance «non mi sorprende». Secondo Dalmat, le qualità del centrocampista sono ben note, tanto che aveva già fatto «molto bene» al Marsiglia.

Rabiot è ormai diventato un pilastro della Nazionale francese. Ora, il centrocampista sta diventando un punto fermo anche nel Milan.

Questo successo è facilitato dal rapporto con l’allenatore, dato che Allegri «lo conosce benissimo», contribuendo alla sua crescita e all’impatto positivo in rossonero.

