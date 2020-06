Dall’Olanda, il Milan punta forte su un talento dell’Ajax

Dall’Olanda oggi rilanciano la notizia di un forte interessamento del Milan per un talento dell’Ajax

Dall’Olanda oggi rilanciano la notizia di un forte interessamento del Milan per Raven Gravenberch, giovane centrocampista di proprietà dell’Ajax. Secondo quanto riportato da Voetbal International, i rossoneri e la Roma avrebbero individuato il talento come potenziale obiettivo di mercato. Tre sono i fattori che spingono il Milan a puntare forte. Innanzitutto l’età, poco più di 16 anni, che permette di non fare follie con i lancieri. In secondo luogo il contratto in scadenza nel 2021, infine il procuratore Mino Raiola che assiste il ragazzo.