Dall’Inghilterra: il Milan ha accettato le richieste di Donnarumma e Raiola

Rinnovo Donnarumma: secondo il The Sun lo scorso dicembre il Milan avrebbe accettato le richieste di Raiola e Donnarumma

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Milan lo scorso dicembre avrebbe accettato le richieste avanzate per Gianluigi Donnarumma e Mino Raiola per il rinnovo di contratto: un accordo da 9 milioni di euro a stagione per l’estremo difensore rossonero.

Secondo i media inglesi tuttavia Gigio non avrebbe alcuna fretta di rinnovare e, pur sentendosi fieramente un milanista, guarda con attenzione anche l’interesse nei suoi confronti di Chelsea, Manchester City e Psg.