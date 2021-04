Dall’Inghilterra, il futuro di Laxalt può portare una sorpresa al Milan

Secondo quanto riportato da The Sun, il Milan potrebbe usare Diego Laxalt come parziale contropartita. Ecco i retroscena

Secondo quanto riportato da The Sun, il Milan potrebbe usare Diego Laxalt come parziale contropartita in un affare. I rossoneri offriranno il terzino sinistro per acquistare Edouard, attaccante francese che sta stupendo tutti.

Già a gennaio c’era stato un contatto tra i due club in occasione del doppio confronto in Europa League. La richiesta di 35 milioni aveva spaventato Maldini che però ora può giocare al ribasso. Edouard non ha più tante richieste come in inverno e il Celtic potrebbe accontentarsi di 20-25 milioni.