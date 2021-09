Dall’Inghilterra: «Cristiano Ronaldo offerto anche all’Atletico Madrid»

Cristiano Ronaldo sarebbe stato offerto da Mendes anche all’Atletico Madrid: il retroscena sul portoghese ex Juventus

Cristiano Ronaldo sarebbe stato offerto in estate anche all’Atletico Madrid. A rivelarlo è il The Sun: il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe proposto l’ex Real anche ai Colchoneros.

L’Atletico avrebbe però risposto con un secco no, rifiutando l’affare per gli elevati costi e per il passato del portoghese ai Blancos. Alla fine la scelta è ricaduta sul ritorno di Antoine Griezmann, mentre CR7 ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United.