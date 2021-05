Dalla Francia – Milan, occhi sul gioiello del Le Havre: le ultime

Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Milan ha messo gli occhi sul prossimo talento di casa Le Havre

Il Milan resta vigile sui giovani in rampa di lancio in giro per l’Europa. Tra questi vi è Josuè Casimir, attaccante classe ’01 in forza al Le Havre, club di Ligue 2, equivalente della Serie B francese in scadenza di contratto nel 2023.

Secondo quanto riportato da FootMercato, i rossoneri sono uno dei tanti club interessati al giocatore. Tra le altre società che seguono il ragazzo ci sono Leicester e Wolfsburg.