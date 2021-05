Dalla Francia – Calciomercato Milan, sondaggi per un ex Udinese

Calciomercato Milan, secondo quanto riportato da Foot Mercato, i rossoneri avrebbero preso informazioni per un ex Udinese

Nome nuovo per il calciomercato del Milan. Secondo quanto appreso da Foot Mercato, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per Seko Fofana, centrocampista ex Udinese autore di un’ottima stagione al Lens, in Ligue 1.

Su di lui c’è anche l’Atalanta. Il classe ’95 vorrebbe una squadra che gli permetterebbe di giocare la Champions League nella prossima stagione.