Dal Pino alla FIGC: «Avanti con Gravina, calcio non è solo divertimento»

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato all’assemblea elettiva della Figc in corso a Roma. Le sue parole riprese da RaiSport.

GOVERNANCE – «La collaborazione tra la Figc e la Lega serie A è fondamentale, e in questi mesi si è sempre più rinforzata. I club di Serie A hanno sottoscritto individualmente e in misura quasi plebiscitaria la riconferma di Gabriele Gravina, in riconoscimento del lavoro che è stato fatto. Auspico che le forze federali trovino nel bene del calcio l’impegno comune per i prossimo quattro anni di governance, avendo come obiettivo le riforme, soprattutto dei campionato, e ci saremo per sostenerle, ma come Lega chiediamo di avere una maggior incidenza». LEGGI L’INTERVENTO INTEGRALE SU CALCIONEWS24.