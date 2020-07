Dal Messico: il Milan ha preso Roca, l’agente è in Italia per chiudere

Marc Roca ad un passo dal Milan: questo quanto affermato dalla stampa messicana. L’agente del giocatore è già in Italia

Secondo quanto riportato da TVC Deportes, principale canale sportivo messicano, il Milan avrebbe messo le mani sul centrocampista classe ’93 dell’Espanyol Marc Roca.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane: Roca è seguito dal Milan da diversi mesi, ma ora Paolo Maldini è pronto a chiudere l’operazione con il club catalano, recentemente retrocesso nella Segunda Division, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Stando a quanto riportato dai media messicani l’agente del calciatore sarebbe già in Italia per chiudere l’affare.