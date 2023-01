Daino su Adli: «Da gennaio mi aspetto più spazio per lui»

Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato del momento di Yacine Adli. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Ho commentato questa estate tutte le partite del Milan, vedendo i nuovi arrivi. E mi aveva colpito in maniera positiva, anche se ancora acerbo, Adli. Mi aspettavo qualcosina di più, ma bisogna capire cosa ne pensa Pioli. Lui sa quando è il momento giusto per mettere in campo certi giocatori, ma il ragazzo ha qualità. Mi piace che non fa solo la fase offensiva ma anche difensiva. Da gennaio in poi mi aspetto di vederlo più in campo e che trovi più spazio. Lì con Diaz e De Ketelaere un po’ di minutaggio lo può prendere».