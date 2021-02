Cutrone si presenta al Valencia: «Sono quello dei 18 gol al Milan»

Patrick Cutrone si presenta come nuovo attaccante del Valencia, ecco le sue parole in un’intervista ai microfoni di AS

Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di AS. Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatore del Valencia dopo l’addio alla Fiorentina a gennaio: «La cosa più importante per un attaccante è avere continuità in campo. Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Per fortuna sono giovane e posso migliorare molto. Ho bisogno di sentirmi sicuro.»

L’attaccante ricorda il suo periodo al Milan: «Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla Primavera, il che mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero Cutrone è quello, quello dei 18 gol del Milan: lo dimostrerò».