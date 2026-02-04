Curva Sud contro la Lega Serie A: ingresso vietato per Bologna Milan – FOTO

Curva Sud che tramite i propri profili social si è schierata apertamente contro la lega Serie A per la decisione di non far entrare uno striscione

La Curva Sud del Milan da ormai diverso tempo è promotrice di un inserimento di un tetto massimo al prezzo dei biglietti per i settori ospiti di tutti gli Stadi italiani. Infatti molto spesso i tifosi si ritrovano a pagare cifre esorbitanti (anche 40/50 euro) per assistere a partite in impianti a dir poco fatiscenti.

Gli ultras rossoneri ne hanno fatto una battaglia personale con la Lega Serie A e nella serata di ieri, prima del match che si è giocato al Dall’Ara tra Bologna e Milan hanno pubblicato una storia in segno di polemica contro la decisione di non far entrare questo striscione:

“STRISCIONE VIETATO”, con tanto di tag alla pagina ufficiale della Serie A. Questa volta c’era stato un elogio del prezzo (20 euro) del settore ospiti.