Connect with us

News

Curva Sud contro la Lega Serie A: ingresso vietato per Bologna Milan – FOTO

Published

23 minuti ago

on

By

curva-sud-milan

Curva Sud che tramite i propri profili social si è schierata apertamente contro la lega Serie A per la decisione di non far entrare uno striscione

La Curva Sud del Milan da ormai diverso tempo è promotrice di un inserimento di un tetto massimo al prezzo dei biglietti per i settori ospiti di tutti gli Stadi italiani. Infatti molto spesso i tifosi si ritrovano a pagare cifre esorbitanti (anche 40/50 euro) per assistere a partite in impianti a dir poco fatiscenti.

Gli ultras rossoneri ne hanno fatto una battaglia personale con la Lega Serie A e nella serata di ieri, prima del match che si è giocato al Dall’Ara tra Bologna e Milan hanno pubblicato una storia in segno di polemica contro la decisione di non far entrare questo striscione:

WhatsApp Image 2026 02 04 at 14.14.07

“STRISCIONE VIETATO”, con tanto di tag alla pagina ufficiale della Serie A. Questa volta c’era stato un elogio del prezzo (20 euro) del settore ospiti.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×