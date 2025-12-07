Curva Sud Milan, la protesta infuocata degli Ultras rossoneri: prezzi raddoppiati a Torino e l’accusa di silenzio complice al club

Curva Sud Milan, la protesta degli Ultras e l’accusa di silenzio complice: i prezzi raddoppiati per il settore ospiti a Torino mettono in crisi il rapporto con la dirigenza

La questione del caro-biglietti per i settori ospiti torna prepotentemente al centro del dibattito, con la Curva Sud Milano che ha espresso pubblicamente la propria forte indignazione in vista della trasferta di domani sera contro il Torino.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, la parte più calda della tifoseria milanista ha messo in luce una disparità di prezzo che giudica inaccettabile e penalizzante. Il costo dei tagliandi per il settore ospiti per la gara contro i granata è stato infatti fissato a 45 euro, un prezzo nettamente superiore rispetto ai 25 euro richiesti ai tifosi per le partite interne del Torino contro Como e Cremonese.

Curva Sud Milan, monta la protesta per il caro biglietti

La Curva Sud ha accompagnato la denuncia con un messaggio lapidario e diretto, che non risparmia critiche alla società rossonera: «Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan». Questa accusa di «silenzio complice» mette in luce la frustrazione dei tifosi nei confronti della dirigenza, ritenuta colpevole di non intervenire con sufficiente determinazione per tutelare i propri sostenitori di fronte a politiche di prezzo ritenute eccessive e discriminatorie. La protesta sottolinea il divario tra l’impegno economico richiesto ai tifosi per seguire la squadra in trasferta e la percezione di un supporto insufficiente da parte del club.