Assemblea Serie A, il caro-biglietti e l’azione in Lega: la Curva Sud e il Milan uniti per chiedere un tetto al prezzo dei settori ospiti

Assemblea Serie A, la proposta sul caro-biglietti entra in assemblea: l’iniziativa del club rossonero per un tetto al costo dei tagliandi del settore ospiti

Nelle ultime settimane, il tema del caro-biglietti ha monopolizzato l’attenzione dei tifosi e in particolare della Curva Sud Milano, che ha più volte messo in luce le disparità dei prezzi applicati ai settori ospiti per alcune partite di Serie A. L’ultimo e più eclatante esempio riguarda la trasferta che vedrà impegnato il Milan domani sera in casa del Torino.

Assemblea Serie A, il caro-biglietti e l’azione in Lega

Per i sostenitori rossoneri, il costo del tagliando per il settore ospiti per la gara contro i granata è stato fissato a 45 euro. Questa cifra spicca in modo netto se confrontata con i prezzi applicati per le sfide interne del Torino contro club non considerati big, come nel caso delle partite contro Como e Cremonese, dove il costo si attesta a soli 25 euro.

Di fronte a queste differenze sensibili, il Milan ha deciso di intervenire non solo a livello verbale, ma con un’azione concreta e istituzionale. Già a metà novembre, il club di Via Aldo Rossi ha inviato una lettera ufficiale indirizzata al presidente della Lega Calcio Serie A, Enzo Simonelli. L’obiettivo della missiva era chiaro: chiedere di discutere in assemblea l’introduzione di un «tetto» massimo al prezzo dei biglietti riservati ai tifosi ospiti.

E il momento tanto atteso è finalmente arrivato. È stata infatti fissata per venerdì 12 dicembre l’assemblea della Lega Serie A e tra i punti all’ordine del giorno figurerà proprio la «Proposta AC Milan di introduzione di un’tetto’ al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti». Questa iniziativa, che vede il club in prima linea a sostegno della propria tifoseria, mira a ristabilire un equo accesso agli stadi per tutti i sostenitori che seguono la propria squadra in trasferta.