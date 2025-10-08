Biglietti settori ospiti: il Milan propone un tetto massimo in Serie A per dire stop alla speculazione. Tutti i dettagli 

Biglietti settori ospiti: il club rossonero ha formalmente inoltrato la proposta per un tetto massimo in Serie A. I dettagli dell’iniziativa

Il Milan è passato dalle parole ai fatti e ha presentato formalmente alla Lega Serie A una mozione cruciale per i tifosi: stabilire un tetto massimo al prezzo dei biglietti dei settori ospiti. La proposta, inviata agli uffici della Lega, è all’ordine del giorno dell’assemblea odierna, segnando un passo importante nella battaglia contro la speculazione selvaggia che affligge le trasferte.

La mossa del Milan non è un semplice atto di facciata – e non è correlata alle polemiche per la gara in Australia – ma si inserisce nella chiara volontà del club di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare di dare ascolto alle problematiche sollevate dalla sua tifoseria, aprendo un tavolo di lavoro istituzionale su un tema annoso.

Le Ragioni Della Proposta: Aumento Del Valore Del “Prodotto Partita”

La tifoseria rossonera, come molte altre in Italia, subisce da anni l’imposizione di prezzi folli per le trasferte – l’esempio più recente sono i 55 euro richiesti per Udinese-Milan – che spesso costringono molti sostenitori a rinunciare a seguire la squadra.

Secondo la visione del Milan, l’applicazione di un tetto massimo ai prezzi dei settori ospiti porterebbe a un triplice beneficio per l’intero sistema Serie A:

Aumento degli spettatori all’interno degli stadi. Conseguente miglioramento del “prodotto” partita, arricchito da una cornice di pubblico maggiore e più vivace. Di conseguenza, aumento del valore complessivo di quel prodotto agli occhi di broadcaster e sponsor.

Tra i temi di discussione non ci sarà solo l’ammontare del prezzo massimo (che dovrà tenere conto anche dello stato di arretratezza di molti stadi italiani), ma anche le formule di vendita e gestione dei biglietti, con la proposta di demandare la vendita direttamente ai club ospiti per un processo chiaro e uniforme.

Cosa Succede In Europa: I Tetti Di UEFA, Premier E LaLiga

La richiesta del Milan si allinea a una pratica già consolidata in Europa. L’idea è che il costo debba essere proporzionale alla qualità del prodotto offerto, cosa che all’estero è già la norma:

Competizioni UEFA: Il tetto massimo è fissato a 50 euro per la Champions League , 35 euro per l’ Europa League e 25 euro per la Conference League .

Il tetto massimo è fissato a per la , per l’ e per la . Premier League: La lega inglese ha fissato il limite a 30 sterline (circa 35 euro ) massime sin dalla stagione 2016/17, con l’impegno a mantenerlo fino al 2025.

La lega inglese ha fissato il limite a (circa ) massime sin dalla stagione 2016/17, con l’impegno a mantenerlo fino al 2025. LaLiga: La lega spagnola ha un accordo che garantisce ai tifosi ospiti di 14 club (su 20) un minimo di 300 biglietti a un prezzo fisso di 30 euro .

La lega spagnola ha un accordo che garantisce ai tifosi ospiti di (su 20) un minimo di a un prezzo fisso di . Ligue 1: La Francia è la più virtuosa, con un tetto massimo fissato a soli 10 euro (e 5 euro in Ligue 2).

La proposta del Milan mira dunque a innalzare gli standard della Serie A, risolvendo una problematica sentita e dimostrando che la dirigenza ha a cuore anche il rapporto con la sua base di sostenitori più fedele. Lo riporta Pietro Mazzara.