Curva Sud, coreografia che aggira il divieto: spettacolo prima di Inter Milan – FOTO

Curva Sud che risponde presente con la coreografia nonostante il divieto, le torce dei telefoni per fare la scritta

Non è mancato lo spettacolo nel prepartita di Inter-Milan sugli spalti di San Siro. I tifosi rossoneri, oggi in trasferta, posizionati nel secondo anello blu dell’impianto, hanno effettuato una bellissima coreografia in Curva Sud.

La procura ha imposto un divieto alla frangia più calda del tifo rossonero, alla quale è stato impedito di far entrare lo striscione “Sodalizio rossonero”. La risposta è arrivata nel modo più spettacolare possibile. Questo quanto si è visto nel prepartita:

Grazie all’utilizzo delle torce dei telefoni la Curva Sud ha composto la scritta SODALIZIO in maiuscolo per far sentire comunque la propria presenza.