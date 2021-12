Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Riccardo Cucchi ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli. Ecco le sue parole

«Secondo me equilibrio in campo nel complesso dei 90 minuti. Il Napoli “capitalizza” il gol siglato in apertura. Poteva essere ben altra partita senza gli assenti»