Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha parlato così delle ambizioni Scudetto del Milan. Le sue dichiarazioni

Intervistato a DAZN, l’ex Inter Julio Cruz ha rilasciato queste dichiarazioni.

SCUDETTO– «L’Inter può essere la favorita per lo Scudetto. Va sempre considerata come tale, al pari della stessa Juve e del Milan: sono società storiche, che da sempre puntano a vincere in Italia e nel mondo. E parlando dei nerazzurri, devono provarci: il potenziale per vincere c’è. In ogni caso, siamo solo alla tredicesima giornata: per tutti è ancora presto»