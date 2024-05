Gasperini convinto: «Col Milan la partita decisiva per la nostra Coppa Italia, vi spiego»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juve, ricorda la vittoria col Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Finale di Coppa Italia contro la Juve, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, identifica del turno superato contro il Milan il passaggio chiave del cammino nel torneo dei bergamaschi.

LIVERPOOL-ATALANTA – «E’ stata la svolta per l’Europa League. Non abbiamo considerato una competizione rispetto all’altra, e quel successo è stato decisivo. In Coppa Italia la partita decisiva è stata quella contro il Milan. Le partite che abbiamo provato in questa stagione sono state importanti, nonostante qualche sconfitta in campionato. Ultimamente abbiamo giocato contro Liverpool, Marsiglia e poi il successo contro la Roma: i nostri ragazzi hanno avuto una forza immensa giocando tre partite a settimana considerando le difficoltà ».

