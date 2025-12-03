Cruciani Difende Allegri e Attacca il VAR: le sue dichiarazioni su Milan Lazio. Segui le ultime sui rossoneri

Il giornalista televisivo e radiofonico Giuseppe Cruciani non le manda a dire. Durante l’ultima puntata del podcast “Number 1”, ha espresso la sua opinione netta su due temi caldissimi legati al Milan: le polemiche arbitrali e, soprattutto, l’efficacia del gioco di Massimiliano Allegri, difendendo a spada tratta il tecnico livornese dalle critiche dei tifosi.

La Polemica sul Rigore Non Assegnato

In merito alla decisione dell’arbitro Collu di non fischiare un calcio di rigore, e al mancato intervento del VAR, Crucianiha ammesso un potenziale errore nel protocollo: “Io ho rivisto tutto milioni di volte e sono arrivato a questa conclusione: sì, il VAR non doveva chiamare l’arbitro.”

Tuttavia, il giornalista ha subito spostato l’attenzione sull’incoerenza delle decisioni arbitrali passate, criticando aspramente l’allineamento di coloro che hanno definito “giusta” la scelta. “Ho visto assegnare rigori in questi anni centomila volte più dubbi, con sfioramenti, con mani che toccavano, per cui di che parliamo. È inutile che tutti gli allineati al Milan parlano. Abbiamo visto assegnare rigori vergognosi, molto peggiori di questi qua,” ha tuonato Cruciani, sottolineando l’eccessiva discrezionalità del metro di giudizio.

Il Credo Allegriano: Vincere è l’Unica Cosa che Conta

La seconda parte dell’intervento è stata una feroce difesa del tecnico rossonero. Massimiliano Allegri, il cui ritorno al Diavolo è stato supportato anche dal nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, è spesso criticato per un gioco poco spettacolare. Cruciani ha liquidato queste critiche con la sua filosofia pragmatica: “Può darsi che il Milan giochi male, a me non interessa di queste valutazioni, per me conta vincere, non giocare bene, giocare male, esteticamente bene, possesso palla. Conta vincere, per cui di che parliamo.”

Il giornalista si è detto stupito dai tifosi del Milan che ancora si permettono di insultare Allegri, nonostante i rossonerisiano primi in classifica dopo la stagione disastrosa precedente e abbiano vinto partite chiave come il derby e lo scontro con la Lazio. Secondo Cruciani, l’allenatore livornese ha “rivitalizzato una squadra, l’ha fatta rinascere, con giocatori importanti” e definire le critiche come “ridicole“.

