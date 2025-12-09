Cruciani netto nel giudizio del rapporto tra Cassano e Allegri. Le sue parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il rapporto conflittuale tra Antonio Cassano, l’ex fantasista noto per le sue opinioni taglienti, e l’attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è stato messo al centro del dibattito mediatico. A sollevare un interrogativo sul comportamento dell’ex calciatore è stato il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, nel corso del podcast Number 1 Podcast, condotto con Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini.

Secondo Cruciani, l’atteggiamento di Cassano nei confronti di Allegri non si limita a una legittima critica, ma travalica i confini sfociando in una vera e propria “ossessione“.

L’Interrogativo di Cruciani: “Che gli ha Fatto Allegri?”

Il pensiero di Giuseppe Cruciani è diretto e senza filtri: “A me non me ne può fregare di meno di quello che Cassano pensa di Allegri. Ma, c’è un motivo? Che gli ha fatto Allegri? Che gli ha fatto? C’è un motivo per questa ossessione?” ha incalzato il giornalista, sottolineando la stranezza di un’insistenza così marcata.

Cruciani ha naturalmente riconosciuto il diritto di critica a Cassano, ma ha definito l’accanimento nei confronti del tecnico toscano come un elemento “insondabile“. Pur non credendo che l’ex attaccante stia facendo solo marketing – ovvero che non dica cose che pensa realmente – la persistente ossessione di fronte ai risultati positivi che Allegri sta ottenendo sulla panchina del Diavolo è apparsa incomprensibile.

Il Milan di Allegri e la Gestione di Tare

Nonostante le critiche che continuano ad arrivare dagli opinionisti, il Milan di Allegri, il tattico esperto tornato per rilanciare le ambizioni del club, sta dimostrando una solidità e un carattere vincente, come evidenziato dalle recenti vittorie in rimonta che hanno proiettato i rossoneri nelle prime posizioni della classifica.

Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha costruito una rosa profonda, con innesti di qualità e mentalità come Luka Modrić e l’efficacissimo Christian Pulisic, offrendo ad Allegri gli strumenti per raggiungere gli obiettivi. I risultati ottenuti sul campo dai rossoneri sembrano in netto contrasto con la ferocia delle critiche mosse da Cassano, rendendo l’analisi di Cruciani estremamente attuale e centrata sul dibattito sportivo del momento.