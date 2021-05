Cristiano Ronaldo: il Milan farà di tutto per ostacolare due record

Cristiano Ronaldo non ha mai segnato contro il Milan all’Allianz Stadium. Un incentivo in più per raggiungere quota 100 gol con la maglia della Juventus (attualmente è a 99). Come sottolinea il Corriere dello Sport Cristiano vuole vincere la classifica marcatori della Serie A per diventare il primo capocannoniere in tre dei cinque principali campionato europei (Inghilterra, Spagna, Italia).

Il futuro? La risposta arriverà quando gli orizzonti bianconeri saranno più chiari, a stagione conclusa. Allo stato attuale delle cose la Juventus non sa neanche se l’anno prossimo sarà in Champions League.