Cristian Zapata torna a Milanello: impazzisce anche lui per Luka Modric – FOTO

Cristian Zapata, l’uomo del gol al 97′ nel derby di Milano, è tornato a Milanello ed ha strappato una foto con Luka Modric

Cristian Zapata, ex calciatore del Milan, che ha indossato la maglia rossonera per ben 7 anni, dal 2012 al 2019, ha fatto ritorno al centro sportivo di Milanello. Un tuffo nel passato per il colombiano che è ricordato in primis per uno suo storico gol nel derby al 97′ che permise al Diavolo di pareggiare 2-2.

Il classe 1986, attualmente svincolato, è stato a Milanello e, come un semplice tifoso, ha fatto una foto con Luka Modric. Il campione arrivato la scorsa estate che in poco tempo è diventato un idolo nell’ambiente milanista.

«Sì, è il grande LUKA», così Zapata sul suo profilo Instagram.