Criscitiello elogia un talento della Primavera del Milan e scomoda il paragone: è lui il nuovo Modric. La rivelazione

18 minuti ago

criscitiello

Criscitiello, noto giornalista, ha indicato in Mattia Pandolfi, classe 2008, calciatore della Primavera del Milan, il possibile nuovo Modric

Il dibattito sui giovani talenti italiani, spesso ignorati a favore di acquisti esteri rivelatisi costosi fallimenti, è stato riacceso da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese. Criscitiello ha voluto mettere in luce un nome della Primavera del Milan destinato, secondo lui, a fare grande strada.

Il talento in questione è il giovane centrocampista Mattia Pandolfi, classe 2008.

Criscitiello su Pandolfi: intelligenza finissima e versatilità

Criscitiello ha definito Pandolfi il «nuovo Modrić» (specificando scherzosamente che lo dice perché «è biondino, perchè sennò mi ricoverano domani»). Al di là del paragone, il direttore ha sottolineato le sue qualità tecniche e tattiche:

  • Ruolo: Prima giocava come trequartista, ma ora è stato abbassato a play davanti alla difesa.
  • Qualità: È un «giocatore fortissimo» con una «intelligenza finissima».

Attualmente, il giovane talento «è al mondiale in Qatar con l’Italia Under 17», a conferma del suo status di grande promessa del calcio italiano.

