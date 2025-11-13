Connect with us

HANNO DETTO

Criscitiello ne è sicuro: Rabiot è più importante di Modric! Ecco il motivo

HANNO DETTO

Capello esalta il gioco di Modric! Le dichiarazioni dell'ex allenatore rossonero

HANNO DETTO

Padovan a sorpresa su Santiago Gimenez: presa di posizione sull'attaccante messicano del Milan

HANNO DETTO

Capello sicuro sulla difesa Milan: «Gli intoccabili di Allegri sono due ma quelli dell'Inter sono più bravi palla al piede. Gabbia? Dico questa cosa»

HANNO DETTO

Terracciano, l'ex Milan protagonista assoluto alla Cremonese: «Mi aspettavo questo impatto». L'obiettivo è la convocazione in Nazionale?

HANNO DETTO

Criscitiello ne è sicuro: Rabiot è più importante di Modric! Ecco il motivo

Milan news 24

Published

30 minuti ago

on

By

criscitiello

Criscitiello ne è sicuro: Rabiot è più importante di Modric! Ecco il motivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha offerto una disamina netta e tagliente delle difficoltà che il Milan ha riscontrato non solo nella recente sfida contro il Parma, ma anche nelle altre partite di campionato. Durante l’ultima puntata del podcast Aura Sport, il noto giornalista ha puntato il dito sulle carenze strutturali dei rossoneri, offrendo al nuovo tecnico Massimiliano Allegri e al DS Igli Tare spunti di riflessione molto critici.

🇫🇷 Rabiot, l’Ago della Bilancia del Centrocampo

Contrariamente all’opinione diffusa, Criscitiello ha voluto ridimensionare l’impatto di Luka Modrić – il fantasista croatoe cervello del centrocampo del Diavolo – per esaltare le qualità di un altro centrocampista. “Tutti parlano di Modrić perché ha un cognome importante, però il centrocampo del Milan è Modrić sì, ma quello che è più importante è Adrien Rabiot,” ha sentenziato il direttore.

Secondo l’analisi, il centrocampista francese, noto per il suo dinamismo e la sua presenza fisica, è l’elemento che cambia radicalmente gli equilibri del Diavolo. La sua completezza e la sua capacità di coprire sia la fase difensiva che quella offensiva lo renderebbero il vero perno su cui Allegri dovrebbe concentrarsi.

🎯 Nkunku non è un Centravanti: Il Problema Offensivo Resta

Il secondo nodo cruciale affrontato è quello del centravanti, un problema che, secondo Criscitiello, è oggettivo. Nonostante i tentativi di promuovere Christopher Nkunku – il talentoso attaccante francese – come prima punta o falso nueve, il giornalista è categorico: “non lo è minimamente”.

Il consiglio tattico è di ricollocare Nkunku nel suo ruolo naturale: “al massimo fategli fare l’esterno sinistro o l’alternativa a Leão,” suggerendo di liberarlo dai compiti di finalizzatore centrale per sfruttare la sua velocità e la sua abilità nel dribbling. Il DS Igli Tare è avvisato: l’acquisto di una vera prima punta resta una priorità assoluta.

🇪🇨 Acquisti Sbagliati: Il Caso Estupiñán

Infine, Criscitiello ha espresso forti dubbi sulla qualità della difesa e su alcuni acquisti estivi. Citando Pervis Estupiñán– il terzino ecuadoriano – ha ricordato come il giocatore avesse brillato nel Brighton di De Zerbi, mentre al Milan sembra essere “un altro giocatore”. Questa scarsa resa di alcuni nuovi innesti rappresenta un campanello d’allarme sulla strategia di mercato e un compito arduo per il nuovo tecnico Allegri, chiamato a valorizzare tutti gli elementi della rosa.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.