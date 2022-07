Criscitiello: «Il Milan vuole prendere De Ketelaere entro stasera»

Michele Criscitiello, famoso giornalista, ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Brugge per De Ketelaere: le sue parole

Intervenuto a Tutti Convocati, trasmissione di Radio 24, Michele Criscitiello ha parlato così del possibile arrivo di De Ketelaere al Milan:

«Il blitz svizzero del Milan per De Ketelaere è stato programmato da ieri sera, si punta a chiudere entro la sera. Non mi aspetto sorprese negative. Ziyech? Non la vedo così facile, al momento la priorità è chiudere per CDK».