Cremonese Milan, sono 4 i giocatori diffidati rossoneri! Con un giallo saltano il derby. Segui le ultimissime

Il lunch match della 27° giornata di Serie A si accende con una sfida dalle mille sfaccettature: Cremonese-Milan. Domenica alle 12:30, i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Zini non solo per consolidare la classifica, ma per abbattere un taboo storico che resiste da ben 33 anni, data dell’ultimo successo esterno contro i grigiorossi.

La conferenza di Massimiliano Allegri

Nel pomeriggio odierno, alle ore 15:30, è prevista l’attesa conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per la sua gestione pragmatica e la grande esperienza tattica, analizzerà i temi caldi del match. Il nuovo allenatore del Diavolo dovrà fare i conti con una gestione oculata delle energie, ma soprattutto dei cartellini, sotto l’occhio vigile di Igli Tare, il Direttore Sportivo che ha recentemente ridisegnato i contorni operativi del club di Via Aldo Rossi.

Allarme diffidati: rischio Derby per i big

Il tema centrale della formazione riguarda i diffidati. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, lo staff tecnico sembra intenzionato a non fare calcoli eccessivi, nonostante la stracittadina sia alle porte.

Alexis Saelemaekers : l’esterno belga, prezioso per il suo spirito di sacrificio e la duttilità tattica, è pronto a presidiare la fascia.

: l’esterno belga, prezioso per il suo spirito di sacrificio e la duttilità tattica, è pronto a presidiare la fascia. Adrien Rabiot : il centrocampista francese, pilastro della mediana grazie alla sua fisicità e visione di gioco, agirà nel cuore del campo.

: il centrocampista francese, pilastro della mediana grazie alla sua fisicità e visione di gioco, agirà nel cuore del campo. Youssouf Fofana: il mediano ex Monaco, equilibratore fondamentale per il gioco di Allegri, partirà titolare.

Questi tre pilastri della formazione titolare rischiano, in caso di ammonizione, di saltare il prossimo attesissimo Derby. L’unico a partire inizialmente dalla panchina sarà Athekame, il giovane e promettente difensore svizzero arrivato per rinforzare il reparto arretrato.

Le scelte tattiche del Diavolo

Il Milan si presenta a Cremona con la consapevolezza di non poter sbagliare. La strategia di Allegri, condivisa con il DS Tare, punta sulla solidità difensiva e sulla rapidità delle ripartenze. Nonostante il peso della diffida, la priorità resta conquistare i tre punti allo Zini, un campo che negli ultimi decenni è diventato una vera e propria maledizione per la compagine milanista.