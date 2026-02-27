Connect with us

Cremonese Milan, i numeri della sfida sulle panchine tra Allegri e Nicola: ecco il dato

Cremonese Milan, i numeri della sfida anche sulle panchine con il confronto tra Massimiliano Allegri e Davide Nicola: il dato

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla trasferta di Cremona con l’obiettivo di abbattere un muro statistico che resiste dal 1993. Secondo i dati ufficiali della Lega Serie A, i precedenti allo stadio Zini evidenziano un equilibrio quasi perfetto: su 10 incontri, si contano 4 successi rossoneri, 4 pareggi e 2 vittorie della Cremonese. Tuttavia, il dato che preoccupa l’ambiente milanista è il digiuno realizzativo in terra grigiorossa, che ha raggiunto i 340 minuti totali dopo tre trasferte consecutive senza reti.

La sfida di domenica metterà di fronte anche due filosofie di gioco consolidate. Per Allegri si tratterà dell’undicesimo scontro diretto contro Davide Nicola. I precedenti sorridono ampiamente al tecnico livornese, capace di imporre il proprio gioco con costanza, ma Nicola ha già dimostrato in passato di saper imbrigliare le grandi squadre grazie a un’organizzazione difensiva metodica.

Cremonese Milan, il confronto tra i tecnici: Allegri in vantaggio 6-1

Nonostante le difficoltà storiche del Milan allo Zini, le statistiche personali di Allegri contro il collega grigiorosso sono incoraggianti: «Nei 10 precedenti, allenatore rossonero in vantaggio 6-1, con 3 pareggi a chiudere il bilancio. Squadre di Allegri sempre in gol, per un totale di 23 reti totali».

L’ultima marcatura rossonera a Cremona risale addirittura al settembre 1993, firmata da Marco Simone al 20′. Da allora, il Milan non è più riuscito a trovare la via del gol in questo stadio. Allegri punterà sulla vena realizzativa dei suoi attaccanti per interrompere questa striscia negativa e confermare il suo trend positivo contro Nicola, cercando punti vitali per blindare la zona Champions e arrivare carico al derby contro l’Inter di Chivu.

