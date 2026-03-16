Costacurta avverte: «Scudetto addio, ora il Milan deve guardarsi alle spalle»

Costacurta ha commentato il KO contro la Lazio, definendo la sconfitta un’occasione persa e analizzando il rapporto in campo tra Leão e Pulisic

La sconfitta rimediata allo Stadio Olimpico sembra aver messo la parola fine alle speranze di gloria del club rossonero. Il distacco dall’Inter, ora salito a otto lunghezze con sole nove giornate ancora da disputare, rappresenta un ostacolo troppo alto per la formazione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha visto i suoi uomini fallire l’appuntamento con la continuità. La prestazione opaca ha sollevato dubbi non solo sulla tenuta mentale del gruppo, ma anche sull’armonia tattica tra le stelle dell’attacco, proprio nel momento in cui i nerazzurri sembravano poter concedere un piccolo spiraglio.

Sulla questione è intervenuto Alessandro Costacurta, storica bandiera del Milan e oggi autorevole opinionista, che durante la trasmissione Sky Calcio Club ha analizzato con severità l’atteggiamento della squadra. Secondo l’ex centrale, il Diavolo non solo ha sprecato l’occasione di mettere pressione ai rivali della Beneamata, ma ora deve stare attento a non farsi risucchiare dalle inseguitrici.

Le dichiarazioni di Alessandro Costacurta

ADDIO CORSA SCUDETTO – «8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Se fossi in quella squadra lì comincerei a pensare a quelle che sono dietro. Per me questa del Milan è una grande occasione persa, per mettere pressione, per vedere come avrebbero reagito i più forti».

IL CASO LEÃO-PULISIC – «Sono rimasto esterrefatto per il fatto che nonostante alcuni ottimi scatti di Rafael Leão, l’attaccante portoghese dalla velocità esplosiva, Christian Pulisic non lo ha mai servito. L’esterno statunitense, soprannominato Capitan America per la sua leadership in nazionale, preferisce darla ad altri e fa capire… Io ho fatto lo stesso movimento di Leao: “Dagliela, dagliela!”. Lui non era arrabbiato per il cambio, ma per il mancato passaggio di Pulisic».

LA GESTIONE DEL MATCH – «Io Leao non lo avrei tolto, lo avrei spostato. Però non è che dobbiamo sempre sperare e aspettarlo. I primi 10 minuti la Lazio sembrava avvelenata, quando doveva esserlo il Milan. Il messaggio che mandi all’inizio è importante per il proseguo della partita. Poi per carità, ha fatto anche una partita discreta, ma non si possono regalare i minuti ai leader della classifica».