Costacurta: «Ibrahimovic? Non può pensare di giocare per sempre»

Nel corso di una lunga intervista sulle pagine di Tuttosport, Alessandro Costacurta ha parlato di Milan, soffermandosi anche su Zaltan Ibrahimovic. Le dichiarazioni dell’ex difensore rossonero.

IBRAHIMOVIC – «Ha un fisico pazzesco per avere 40 anni. Tuttavia, certe cose sono uguali per tutti e di certo non può pensare di giocare sempre. Meglio poche partite ma giocate al top per fare più gol. I tempi di recupero a quell’età sono più lunghi e le botte le senti più a lungo».

