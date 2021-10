Costacurta: «Il Milan non mi sorprende. Vi dico chi è il difensore più forte»

Billy Costacurta, intervenuto sulle pagine di Tuttosport, ha parlato del Milan ma anche della sua carriera. Ecco le sue parole

Con chi avrebbe voluto giocare in squadra – «Samuel Eto’o. Lo affrontai a fine carriera, lui era all’inizio ma si capiva che aveva qualcosa di speciale. Lo ha poi dimostrato nel Barcellona e all’Inter».

Su Shevchenko – «Sheva è un fratellino per me. Quando arrivò a Milano, io e Albertini lo portammo in giro per Milano. Da lì nacque un feeling speciale ed una grandissima amicizia».

Su Ibrahimovic – «Ha un fisico pazzesco per avere 40 anni. Tuttavia, certe cose sono uguali per tutti e di certo non può pensare di giocare sempre. Meglio poche partite ma giocate al top per fare più gol. I tempi di recupero a quell’età sono più lunghi e le botte le senti più a lungo».

Sul Milan – «La squadra di Pioli non mi sorprende: giù il cappello per questo straordinario avvio di campionato. Negli occhi, però, ho anche le deludenti trasferte di Champions. Questo Milan può bastare in Italia, ma non in Europa. Almeno per ora»

Sulla Roma – «Non me l’aspettavo. Mourinho sta facendo un bel lavoro. Tolta la prestazione in Norvegia, poi gli obiettivi sono in linea con le potenzialità della rosa».

Gli attaccanti che non lo facevano dormire – «Ho giocato contro i più forti. Con Maradona, Ronaldo il fenomeno. Ho patito tutti e nessuno. Ma quello che non mi faceva dormire era Turkiylmaz».

Su Chiesa – «Io ho giocato con il papà che era molto forte. Ma Federico è più internazionale. Si esalta in Europa, lo abbiamo visto in Champions e all’Europeo è stata la scossa di Mancini. Non pensavo diventasse così potente in poco tempo, penso che abbia già superato il padre».

Su Daniel Maldini – «Lo considero un mio nipotino. Deve migliorare ancora molto ma è talentuoso. Lo vedo al Milan anche in futuro perché è un ragazzo per bene».

I migliori difensori del momento – «Al momento dico De Ligt che mi piace molto e Van Dijk, anche se questo dopo l’infortunio non è ancora tornato al top. Citerei anche Koulibaly, che lo reputo il miglior difensore a livello europeo».