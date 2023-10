Costacurta: «Il rendimento del Milan passa dai centrali. Chukwueze...»

Costacurta: «Il rendimento del Milan passa da ciò. Chukwueze…». Le parole dell’ex difensore rossonero sulla squadra e sul mercato

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha analizzato il Milan di quest’anno, confrontandolo con quello vincitore dello scudetto nel 2022. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Questo Milan mi sembra più forte di quello di due anni fa. La rosa è molto più profonda, ha tante soluzioni, c’è sempre qualcuno che entra dalla panchina e aiuta la squadra. Pioli ha un gran bel gruppo. Okafor, Musah, Chukwueze sono giocatori che portano entusiasmo ed energia. La grande chiava della squadra è il rendimento dei centrali. Thiaw e Tomori sono affidabilissimi. Non è un caso che il Milan sia primo in classifica e abbia smesso di subire gol. Il prossimo passo per il Milan è il salto di qualità di Chukwueze, un giocatore interessa. A me piace, dà spesso superiorità anche se al momento è più indietro dei compagni»