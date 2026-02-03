Costacurta analizza il Milan: «La speranza è che migliorino i giocatori davanti». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il sipario sulla ventitreesima giornata della Serie A Enilive cala in un martedì sera del tutto insolito. Allo stadio “Renato Dall’Ara”, il Milan è chiamato a una prova di forza contro un Bologna sempre ostico tra le mura amiche. Questa sfida posticipata rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni della compagine meneghina, che deve dimostrare di aver trovato la giusta quadra dopo i recenti cambiamenti strutturali.

La nuova era del Diavolo: Allegri e Tare

Il club di via Aldo Rossi si presenta a questo appuntamento con una veste rinnovata. In panchina siede Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i momenti critici della stagione, tornato a guidare i rossoneri con l’obiettivo di riportare solidità difensiva e cinismo. Dietro le quinte, invece, opera Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente albanese dal fiuto sopraffino per il talento, incaricato di costruire un organico competitivo bilanciando sostenibilità e qualità tecnica.

L’analisi di Billy Costacurta a Sky Sport

PAROLE – «Il Milan deve aspettare che ci siano quei 3 o 4 giocatori che migliorino la loro performance, soprattutto in attacco. Parlo di Rafa Leao ma dello stesso Christian Pulisic, che ha cominciato bene ma che ora non sta bene. Anche Nkunku deve dare qualcosina di più. Io credo che il Milan speri che lì davanti i giocatori migliorino le loro prestazioni individuali»