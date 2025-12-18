 Costacurta: «Nessuno è indispensabile in questo Milan»
Costacurta: «Nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso il club debba fare pazzie»

26 minuti ago

Costacurta, da ex calciatore del Milan, ha detto la sua sul futuro di Mike Maignan, consigliando alla società come muoversi

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan oggi opinionista di Sky Sport, ai microfoni di TMW Radio, ha detto la sua sul futuro di Mike Maignan.

A suo avviso nessuno è indispensabile, invita la società a non fare follie per trattenere l’estremo difensore francese.

NESSUNO INDISPENSABILE«Leader importante ma nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso il club debba fare pazzie, mi riferisco a cifre che possano creare tensioni in spogliatoio. È un ottimo portiere, credo si possa trovare un altro leader e un altro buon portiere».

