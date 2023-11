Costacurta sul Milan: «Anche questa può essere la causa degli infortuni, responsabilità nella preparazione»

Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il momento del Milan dopo il ko contro il Dortmund

Le parole di Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il momento del Milan dopo il ko contro il Dortmund, con un focus sul tema infortuni:

«Tutti si fanno questa domanda. Credo che possa esserci qualche responsabilità nella preparazione. Io credo che non vada sottovalutata la tensione di certe partite, ci sino tanti giovani che non sono abituati a giocare questo tipo di sfide, anche questo può incidere. Quando il Milan è al completo mi convince, è una squadra, quando ha qualche assenza o i giocatori che possono fare la differenza non sono al top perde equilibrio»